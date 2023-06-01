Kapadokya'nın balonları Sırbistan'da havalanacak

HEDEF 7 BALONLA YILDA 100 BİN KİŞİ

Indjija Belediyesi Turizm Ofisi Müdürü Milan Bogojevic de iki ülke arasında yeni bir ortak tarihin yazıldığını söyleyerek, "En büyük turizm cazibelerinden biri artık Sırbistan'da. 7 balon ile yılda 100 bin kişiyi uçurmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.



"Sırp Kapadokyası" ismiyle sosyal medyadan paylaşımda bulunan organizatörler, Indjija'nın başkent Belgrad'dan 1 saat uzaklıkta olduğunu ifade ederek, balon turlarının hafta içi 19.00'da, hafta sonu ise sabahın erken saatlerinde yapılacağını duyurdu.



Test uçuşunun oldukça başarılı geçtiği belirtilirken, Indjija Belediyesi Turizm Ofisi tarafından balon turları kapsamında rehberlerin görevlendirileceği ve en iyi fotoğraf mekanları konusunda ziyaretçilerin bilgilendirileceği aktarıldı.