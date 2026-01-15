Kapalı alanda sigaraya yeni yasak yolda. İşletmeler bu alanları yeniden düzenleyecek
15.01.2026 09:00
Star Haber
Kapalı alanlarda sigara içmek yasak, kimi işletmeler ise zaman zaman üstünü açıkları mekanlarda sigara içilmesine izin veriyorlar. Fakat çok yakında bu alanlar da yasaklı bölgelere dahil edilecek. Star Haber'den Canan Yıldırım'ın haberi...
Kapalı mekanlarda sigaraya yeni yasak geliyor.
Sigara dumanına maruz kalmak istemeyenleri sevindirecek haber geldi. Sigaraya yeni yasak yolda.
Yeşilay, 2025 Türkiye Tütün raporunu açıkladı. Buna göre, sigaraya başlama yaş ortalaması 16'ya kadar düştü.
Yarı açık alanlarda sigara kullanımının yasaklanması bekleniyor.
Sağlık Bakanlığı da sigara tüketiminin azalması amacıyla yeni bir çalışma başlattı. Kapalı alanlarda sigara kullanımına yönelik yeni mevzuat düzenlemelerinin TBMM gündemine taşınması bekleniyor.
Çalışmanın konusu ise yarı açık alanlara uygulanması planlanan sigara yasağı.
"Sigara içildiğinde rahatsız oluyorum. Özellikle arkadaşlarımızla açık alanda kahve içerken etkileniyoruz. Çünkü etrafımızda çok fazla sigara içiliyor."
ÜSTÜ AÇILIR KAPANIR ALANLARA DÜZENLEME
Çok sayıda işletmede kış bahçesi ya da üstü açılır kapanır tenteler bulunuyor. Düzenleme yasalaşırsa bu alanlarda sigara içilmesine izin veren işletmelerin, mekanı yeniden düzenlemesi gerekecek.
ESNAF: BÜYÜK ETKİLENİRİZ
Esnaf Çağrı Çelik ise mekanlarında tente ve cam olduğunu düzenli bir şekilde havalandırma yaptıklarını söyleyerek, düzenlemenin gelmesi halinde işletme olarak büyük oranda etkileneceklerini belirtti.
MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINMASI BEKLENİYOR
Sağlık Bakanlığı, bağımlılıkla mücadelede yol haritasını belirlediğini, bu kapsamda kapalı alanlarda sigara kullanımı konusunda yeni adımlar atılacağını duyurmuştu.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara ve sağlıksız beslenmeyle mücadelede yeni bir döneme girileceğini söylemiş, kapalı alanlarda sigara kullanımına yönelik yeni mevzuat düzenlemelerinin kısa sürede Meclis gündemine taşınacağını açıklamıştı.
Sigara kullanımına yönelik çalışma yaptıklarına açıklayan Kemal Memişoğlu, “Bu çalışmayla esasında tütün bağımlılığı mücadelesini çok daha etkin hale getireceğiz.” mesajını vermişti.
Türkiye'de şu an evler hariç tüm kapalı alanlarda sigara içilmesi yasak.
TÜRKİYE'DE SİGARA YASAKLARI
19 Ocak 2008 tarihinde yayımlanan 5727 sayılı Kanun ile evler hariç tüm kapalı alanlarda tütün mamulleri tüketimi yasaklandı.
2009 yılı Temmuz ayında tam olarak yürürlüğe giren yasa ile Türkiye dumansız hava sahasına giren 3. Avrupa ülkesi oldu.
2013 yılında taşıtların içinde de sigara tüketimi yasaklandı.
5 Aralık 2019 tarihinde Tütün mamullerinde düz ve standart paket uygulamasına geçildi. 5 Ocak 2020 itibarı ile sadece yeni standart paketlerin satışı yapılabiliyor.