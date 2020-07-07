Kapalı kasa kamyonette havasız kalan kurbanlıklar öldü

İstanbul Sultangazi'de, Anadolu'dan kapalı kasa kamyonetlerle getirilen kurbanlıklardan 4'ü havasızlıktan telef oldu, 2'si ise ölmek üzereyken sahipleri tarafından sokak ortasında kesildi.

DHA 07.07.2020 - 13:04 | Son Güncelleme : 07.07.2020 - 13:07

Kapalı kasa kamyonette havasız kalan kurbanlıklar öldü

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İstanbul'un Sultangazi ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde önceki gün çok sayıda kurbanlık dana, sahipleri tarafından Anadolu'dan kapalı kasa kamyonetler içerisinde taşındı.

Habibler Arnavutköy bağlantı yolunda hayvanların havasız kaldığını fark eden sahipleri, İsmetpaşa Mahallesi'nde bir sokağa girerek, kamyonetin kasasını açtı.

4'Ü TELEF OLDU, 2'Sİ KESİLDİ

Diğer bir kamyon ise yol üzerinde durdurularak, kasası açıldı.

Kapalı kasa kamyonetlerde havasız kalan 4 kurbanlık büyükbaş ölürken, 2'si ise ölmek üzereyken orada kesildi.

Yaşananları anlatan bir mahalle sakini, "Bir tane kamyon geldi. Açtılar kapıları. Nereye gittiklerini biz de bilmiyoruz. Kestikleri hayvanları arabaya attılar, sonra geldiler diğerlerini aldılar gittiler" dedi.

''BIÇAK YOK MU?' DİYE BAĞIRDILAR''

Bir başka mahalle sakini ise, "2 tane kapalı kasa kamyon geldi. Bir tanesi sokağa geldi. Kapısını açtılar. 1 tane hayvan ölüyormuş. 'Bıçak yok mu?' diye bağırdılar. Onu hemen kestiler. Ondan sonra ikinciyi kestiler arabanın içinde. Diğer kamyonda yol üzerindeydi. Orada da 4 tane kestiler. Pek iyi olmadı o hayvanlara. Kestikten sonra götürdüler. Canlı hayvanları burada bıraktılar. Sonra gelip onları da götürdüler. Birkaç kere 'siz nereden geldiniz?' diye sorduk, söylemediler" diye konuştu.

VİDEO: VEKALETLE KURBAN KESİM FİYATLARI AÇIKLANDI

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