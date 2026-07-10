Kapalıçarşı vurgununda "M80" şifresi çözüldü. 40 milyar liralık kara para trafiği deşifre oldu

İstanbul Kapalıçarşı 'da bazı kuyumcuları ve sanal ödeme kuruluşlarını kullanarak 40 milyar lira tutarında kara para akladığı öne sürülen bir şebeke çökertildi.

504 şüphelinin yer aldığı iddianamede dikkat çeken ayrıntılar öne çıktı.

“M80” İSİMLİ SİSTEM

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan bin 548 sayfalık iddianamede, paravan şirketler üzerinden banka hesapları açtıkları tespit edilen şüphelilerin, sanal ödeme kuruluşları ve kuyumcuları kullanarak kara para akladıkları ileri sürüldü.

Ayrıca iddianamede suç ağı genişleyen şebekenin kendi muhasebe sistemlerini kurdukları da iddia edilip 40 milyar lirayı bulan kara para trafiğini "M80" adı verilen dijital veri ağıyla takip ettikleri iddia edildi.

YASA DIŞI BAHİS GELİRLERİ PARAVAN ŞİRKETLERLE GİZLENDİ

Zanlıların yasa dışı bahis gelirlerini gizlemek için önce paravan şirketler kurdukları ve bu şirketleri gerçek gibi göstererek finansal sisteme entegre etmeye çalıştıkları iddiası da iddianamede yer aldı.

İddianamede yine zanlıların şirketler adına banka hesabı açtığı ve ödemelerde POS cihazlarını kullanarak yasal işlem izlemini verdikleri iddiası aktarıldı.

Gelirleri kripto paraya dönüştürüp yurt dışına aktardıkları tespit edilen zanlıların, mağdurları yatırım danışmanı sıfatıyla, yüksek kazanç vaadiyle sahte yatırım sistemlerine yönlendirdikleri ileri sürüldü.

İddianamede, para çekmek isteyenlerden komisyon ya da ek işlem gibi gerekçelerle ek ücretler istendiği de iddia edildi.

İSTENEN CEZALAR

Örgüt ele başı olduğu öne sürülen Türker Ak'ın 34,5 yıl, örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen Murat Dönmezoğlu'nun ise 31 yıla kadar hapsi talep ediliyor.