Kapalıçarşı'da bir dükkan metrekaresi 738 bin liraya satılıyor

Kapalıçarşı'da ortakların anlaşmazlığı sonucunda mahkemece açık artırmaya çıkarılacak tamirci dükkanının açılış bedeli yaklaşık 11 milyon lira olarak belirlendi.

DHA 08.03.2020 - 11:00

kapalıçarşıyönetim.jpg

İstanbul Kapılıçarşı'da 16 metrekarelik dükkan, ortakların anlaşmazlığı sonucunda 1 metrekaresi yaklaşık 738 bin lira satılacak.

İstanbul 4. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından gazetelere verilen ilan ile tarihi Kapalıçarşı'daki bir dükkan, açık artırma ile satılacak.

Satış, 8 Nisan 2020 tarihinde İstanbul 4. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak. Keseciler Sokak'ta bulunan 60-62 numaralı dükkan Kapalıçarşı'nın işlek noktalarında yer alıyor.

16 metrekare olan dükkanın 6 metrekarelik de asma katı bulunuyor. 40 yıldır Tamirci Zeki adıyla işletilen dükkân, mal sahiplerinin anlaşamaması sonucu ortaklığın giderilmesi için 11 milyon 812 bin liraya açık artırmayla satışa çıkarıldı. 

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...