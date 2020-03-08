Kapalıçarşı'da bir dükkan metrekaresi 738 bin liraya satılıyor

İstanbul Kapılıçarşı'da 16 metrekarelik dükkan, ortakların anlaşmazlığı sonucunda 1 metrekaresi yaklaşık 738 bin lira satılacak.

İstanbul 4. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından gazetelere verilen ilan ile tarihi Kapalıçarşı'daki bir dükkan, açık artırma ile satılacak.

Satış, 8 Nisan 2020 tarihinde İstanbul 4. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak. Keseciler Sokak'ta bulunan 60-62 numaralı dükkan Kapalıçarşı'nın işlek noktalarında yer alıyor.

16 metrekare olan dükkanın 6 metrekarelik de asma katı bulunuyor. 40 yıldır Tamirci Zeki adıyla işletilen dükkân, mal sahiplerinin anlaşamaması sonucu ortaklığın giderilmesi için 11 milyon 812 bin liraya açık artırmayla satışa çıkarıldı.