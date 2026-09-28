Kapalıçarşı'da film gibi soygun: Eşine "Çin'e gidiyorum" dedi, oyun üzerinden organize oldular

İstanbul Kapalıçarşı 'da döviz ve değerli maden satışı yapılan bir iş yerinin, çalışanı tarafından soyulmasına ilişkin iddianamede çarpıcı ayrıntılar yer aldı.

Olay, 4 Ekim 2025 günü meydana geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede iş yeri sahibi Tarık Er müşteki, aralarında Emre C.'nin de bulunduğu dört kişi ise şüpheli olarak yer aldı.

İddianameye göre, altı kişinin çalıştığı iş yerinin sahibi, iş yerinden ayrılırken kasanın anahtarını güvendiği çalışanı Aydın Ö.'ye teslim etti. Bir süre sonra izin kullanmak isteyen Aydın Ö., iş yeri sahibini arayıp anahtarı kime bırakması gerektiğini sordu. İş yeri sahibi ise anahtarların, dört yıldır yanında çalışan Emre C.'ye teslim edilmesini istedi.

İddianamede yer alan ifadelere göre, Emre C., iş yerini kapatmadan önce diğer çalışanları gönderdi. Veznedeki paraların kasaya aktarılması sırasında da yanında kimse bulunmadı. İş yeri sahibi tarafından daha sonra incelenen güvenlik kamerası kayıtlarında, Emre C.'nin veznedeki paraları siyah bir çantaya koyduğu, ardından mutfağa giderek başka bir siyah çanta ile su şişesi aldığı görüldü.

EŞİNE "ÇİN'E GİDİYORUM" DEDİ, KASADAN MUTFAK MALZEMELERİ ÇIKTI

Şüpheli Emre C.'nin kasadan 699 bin dolar, 430 bin 758 lira ve 806 euro alarak ortadan kaybolduğu belirtildi.

İş yerindekilerin Emre C.'ye ulaşamaması üzerine eşi S.C. arandı. İddianameye göre S.C., iş yeri sahiplerine "Siz Emre'yi Çin'e gönderdiniz." dedi, eşinin evden ayrıldığını anlattı.

Kadının bu sözlerinden şüphelenen iş yeri sahibi, yedek anahtarı kullanarak kasayı açtı. Kasadan bir siyah çanta ve siyah çantanın içinde ise para yerine mutfak malzemeleri çıktı.