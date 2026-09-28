Kapalıçarşı'da film gibi soygun: Eşine "Çin'e gidiyorum" dedi, oyun üzerinden organize oldular
28.09.2026 13:46
İş yerini soyduğu belirlenen şüpheli eşine "Çin'e gidiyorum." diyerek ortadan kaybolmuş.
Kapalıçarşı'da bir iş yeri çalışanı tarafından soyuldu. İş yeri sahibi para olması gereken kasada mutfak malzemeleri buldu. Soygun planını yapanların bir oyun üzerinden mesajlaştığı belirlendi.
İstanbul Kapalıçarşı'da döviz ve değerli maden satışı yapılan bir iş yerinin, çalışanı tarafından soyulmasına ilişkin iddianamede çarpıcı ayrıntılar yer aldı.
Olay, 4 Ekim 2025 günü meydana geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede iş yeri sahibi Tarık Er müşteki, aralarında Emre C.'nin de bulunduğu dört kişi ise şüpheli olarak yer aldı.
İddianameye göre, altı kişinin çalıştığı iş yerinin sahibi, iş yerinden ayrılırken kasanın anahtarını güvendiği çalışanı Aydın Ö.'ye teslim etti. Bir süre sonra izin kullanmak isteyen Aydın Ö., iş yeri sahibini arayıp anahtarı kime bırakması gerektiğini sordu. İş yeri sahibi ise anahtarların, dört yıldır yanında çalışan Emre C.'ye teslim edilmesini istedi.
İddianamede yer alan ifadelere göre, Emre C., iş yerini kapatmadan önce diğer çalışanları gönderdi. Veznedeki paraların kasaya aktarılması sırasında da yanında kimse bulunmadı. İş yeri sahibi tarafından daha sonra incelenen güvenlik kamerası kayıtlarında, Emre C.'nin veznedeki paraları siyah bir çantaya koyduğu, ardından mutfağa giderek başka bir siyah çanta ile su şişesi aldığı görüldü.
EŞİNE "ÇİN'E GİDİYORUM" DEDİ, KASADAN MUTFAK MALZEMELERİ ÇIKTI
Şüpheli Emre C.'nin kasadan 699 bin dolar, 430 bin 758 lira ve 806 euro alarak ortadan kaybolduğu belirtildi.
İş yerindekilerin Emre C.'ye ulaşamaması üzerine eşi S.C. arandı. İddianameye göre S.C., iş yeri sahiplerine "Siz Emre'yi Çin'e gönderdiniz." dedi, eşinin evden ayrıldığını anlattı.
Kadının bu sözlerinden şüphelenen iş yeri sahibi, yedek anahtarı kullanarak kasayı açtı. Kasadan bir siyah çanta ve siyah çantanın içinde ise para yerine mutfak malzemeleri çıktı.
Filmleri aratmayan soygun, İstanbul'un tarihi mekanlarından Kapalıçarşı'daki bir iş yerinde gerçekleşti.
SAKARYA'DA BULUNAN 130 BİN DOLAR
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, Sakarya'da Berkay T. ve Furkan A. isimli iki şüpheli hakkında yürütülen bir başka soruşturmada dikkat çekici bir gelişme yaşandı.
Berkay T. isimli şüpheliye ait araçta 130 bin dolar ele geçirildi. Furkan A.'nın ise Emre C.'nin akrabası olduğu belirlendi.
Paranın, Kapalıçarşı'daki iş erinden alınan paranın bir bölümü olduğunun değerlendirilmesi üzerine iki soruşturma birleştirildi.
Aynı soruşturmada şüpheli isimler arasında yer alan Okan C.'nin evinde yapılan aramada ise 159 bin 500 lira ele geçirildi.
"PARAYI AKRABASINA VERDİ" İDDİASI
Hazırlanan iddianamede Emre C.'nin paranın bir bölümünü akrabası Furkan A.'ya teslim ettiği, Furkan A.'nın ise parayı taşımak istemediği için arkadaşı Berkay T.'ye verdiği ileri sürüldü.
Şüphelilerin yakalanmamak için çevrimiçi bir savaş oyunu üzerinden mesajlaştıkları ve para transferlerini de bu şekilde organize ettikleri belirlendi.
7'ŞER YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ
Hazırlanan iddianamede, dört şüpheli hakkında hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma suçundan birer yıldan, 7'şer yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.
Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanması bekleniyor.