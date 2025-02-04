Kapalıçarşı'da kara para operasyonu: Başkan yardımcısı da gözaltında

İstanbul merkezli 12 ilde kara para aklayanlara yönelik düzenlenen operasyonda 37 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınanlar arasında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey'in de olduğu öğrenildi.

Zanlıların farklı suçlardan elde ettikleri paraları paravan şirketler üzerinden Kapalıçarşı'da aklamaya çalıştıkları öne sürüldü.

Soruşturma Mali Şube, MASAK ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü. Polis ekipleri baskınlar yaptı.

9 MİLYAR LİRALIK YASA DIŞI PARA

Şüphelilerin dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerini 93 paravan şirketle, yasal bankacılık sistemine entegre ettiği belirlendi.

Bu yöntemle kara para akladığı ve 9 milyar liralık yasa dışı para gelir elde edildiği iddia ediliyor.

