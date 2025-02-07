Kapalıçarşı'daki 9 milyar liralık kara para operasyonun şüphelileri adliyede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçunun önlenmesine yönelik soruşturma kapsamında, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 40 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine gönderildi. NE OLMUŞTU? İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışmada, Kapalıçarşı'da değerli madenler ve döviz alım satımında aynı çatı altında faaliyet gösteren 8 ana şirketin 93 paravan şirket aracılığıyla, özellikle suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerini bankacılık sistemine entegre ettiğini belirlemişti.

Bu sayede "kara para" aklandığını ve 9 milyar liralık yasa dışı paranın dolaşıma girdiğini ortaya çıkaran polis, teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul merkezli 12 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö'nün de aralarında olduğu 37 şüpheliyi gözaltına almıştı.



Soruşturma kapsamında devam eden çalışmalarda, 3 zanlı daha polis ekiplerince yakalanmıştı.