Kapalıçarşı'daki "kara para" operasyonunda 26 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kapalıçarşı bölgesinde bazı döviz bürolarında “kara para” aklandığı iddiaları üzerine yürütülen soruşturmada, Mali Suçları Araştırma Kurulu ve bilirkişi raporları doğrultusunda “yasa dışı bahis”, “forex yatırım dolandırıcılığı” ve başkaca nitelikli dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin gerçek kişiler ve paravan şirketler kullanılarak aklandığı tespit edildi.

Raporlara göre, paravan şirketler üzerinden ve gerçek kişilerin paravan olarak açtığı hesapları üzerinden bir organizasyon kurulduğu, oluşturulan bu sistemin organizasyonu ve para transfer sisteminin takibi amacıyla arka planda oluşturulan ayrı bir muhasebe sistematiği olduğu, sisteme yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılık gibi suçlardan temin edilen suç gelirlerinin sokulduğu aktarıldı.

Ayrıca, bu sistemin suçtan elde edilen değerlerin kaynağından uzaklaştırılıp, çeşitli işlemlere tabi tutmak suretiyle yasal görünüm kazandırılması amacıyla Türkiye'de faaliyet gösteren e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden oluşturulan profesyonel aklama sistemi olduğu iddia edildi.



10 İLDE OPERASYON



Suç gelirlerinin Kapalıçarşı bölgesinde faaliyet gösteren bazı döviz büroları üzerinden aklanması iddiaları üzerine 11 Kasım'da polis ekipleri tarafından İstanbul merkezli 10 ilde operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda suç gelirlerinin aklanmasına aracılık etmek için kurulan paravan şirketlerin yetkililerinin yanı sıra Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren bazı döviz bürolarının sırf suç gelirlerinin dönüşümünü sağlamak maksadıyla kurulduğu düşünülen Hotto Yazılım Ticaret A.Ş. ve Coinvest Liz Bilişim A.Ş. yetkililerinin de aralarında bulunduğu 76 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan 335 milyon Türk Lirası değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konuldu.

26 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 62 şüpheliden 26'sı çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken, 18 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Öte yandan 14 kişinin ise emniyet ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.