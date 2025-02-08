Kapalıçarşı’daki kara para vurgunu: 10 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçunun önlenmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.



Başsavcılıkça, Kapalıçarşı'da değerli madenler ve döviz alım satımında aynı çatı altında faaliyet gösteren 8 ana şirketin 93 paravan şirket aracılığıyla, özellikle suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerini bankacılık sistemine entegre ettikleri iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.



Savcılık tarafından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 40 şüpheliden 2'si "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından, 8'i ise "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklandı.



Diğer 30 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.