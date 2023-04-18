Kapalıçarşı'da operasyon: 20 milyon TL'lik elmas ele geçirildi

Bölgede sivil kıyafetle müşteri kılığında dolaşarak çarşı çevresinde tedbir alan emniyet ekipleri, kuşkulu davranışlarda bulunan alıcı ve satıcı durumundaki 4 kişiyi takibe aldı. Savciliktan alınan adli karar ile operasyonun düğmesine basan İstanbul Mali Şube Polisi, işyerine baskın düzenledi.

Elmas kaçakçılarının işyerinde 2 parça halinde 61,38 karat işlenmemiş elmas ele geçirildi. Polis ekiplerinin, pırlanta uzmanları ile yaptığı inceleme sonucunda ele geçirilen elmasın orijinal olduğu ve ön ekspertiz raporuna göre piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon doları bulduğu (20 milyon lira) öğrenildi.

Ele geçirilen iki parça halindeki elmasın Afrika üzerinden önce Suriye’ye, oradan da yasa dışı yollarla Türkiye’ye getirildiği belirlendi. Yurda nasıl sokulduğu ve hangi Afrika ülkesinden getirildiği araştırılan elmasla ilgili yürütülen operasyonun, ülke tarihinin en önemli elmas operasyonlarından biri olduğu ifade ediliyor.

Yakalanan şüpheliler, polisteki ifade işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi. 4 Suriyeli, savcılık sorgularının ardından adli kontrol şartı ile salıverildi.