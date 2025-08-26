Kapatılan hayvan pazarları yeniden açıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvan pazarlarındaki şap hastalığına karşı açıklama yaptı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemizde 1965 yılından bu yana ilk kez görülen şap hastalığı serotipi SAT-1'e karşı bakanlık olarak hızlıca harekete geçilmiş, Şap Enstitümüz tarafından bu yeni serotipe yönelik etkili aşı kısa sürede üretilmiştir." denildi.



Hastalığın yayılımını engellemek amacıyla ülke genelinde hayvan hareketlerinin kısıtlandığı ve hayvan pazarlarının tedbiren kapatıldığının hatırlatıldığı açıklamada "Bu süreçte, Şap Enstitüsü tarafından üretilen 12 milyon 450 bin doz aşı sahaya sevk edilmiştir. Ağustos ayı sonuna kadar bu rakam 13 milyon 750 bine çıkacaktır." ifadeleri kullanıldı.

"HAYVAN PAZARLARININ AÇILMA SÜRECİ BAŞLAMIŞTIR"



Açıklamada aşılama çalışmaları ve alınan tedbirler sayesinde hastalığın yayılımının büyük ölçüde kontrol altına alındığı belirtildi ve şöyle devam edildi:

"Hayvan pazarlarının açılma süreci başlamıştır. Bu kapsamda, aşılama oranı yüzde 85'in üzerine çıkan Hakkari ve Van ile Edirne, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale ve Kırklareli illerinde hayvan pazarları geçen hafta yeniden açılmıştır. Son olarak, aşılama oranının yüzde 85'in üzerine çıktığı Çorum, Çankırı, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Amasya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop'ta da bu hafta başından itibaren hayvan pazarları yeniden açılmıştır. Böylelikle 24 ilimizdeki hayvan pazarları yeniden aktif hale gelmiştir. Aşılamadaki başarı oranlarının artmasıyla birlikte, diğer illerdeki hayvan pazarlarının da kademeli olarak açılması sağlanacaktır. Bakanlık olarak, hayvan hastalıklarıyla mücadele çalışmalarımız aralıksız devam edecek; üreticilerimizin emeğini, ülkemiz hayvancılığının geleceğini korumak adına sahadaki tüm faaliyetlerimiz etkin bir şekilde sürdürülecektir."



"BİLİNÇLİ BİR DEZENFORMASYONUN ÜRÜNÜDÜR"



Açıklamada ayrıca, "Şap aşısının hastalığı yaydığı, aşının etkisiz olduğu, hastalık nedeniyle et ve süt fiyatlarının artacağı, kırmızı et tedarikinin biteceği yönündeki iddialar asılsızdır ve bilinçli bir dezenformasyonun ürünüdür." denildi.