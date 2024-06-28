Kapatılan kolejin yöneticileri görüşmek için çağırdıkları öğretmenleri dövdü

Kastamonu'daki kampüsünü kapatma kararı alan Özel Tema Koleji yöneticileri, mali hakları ile ilgili görüşme yapmak amacıyla öğretmenlerle Doğa Köyü Öğretmenevi'nde okulda çalışan öğretmenler ile bir araya geldi. Görüşme sırasında kolej yöneticileri ile öğretmenler arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartılma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 3 öğretmen darp edildi. Yöneticiler tarafından darp edilen öğretmenler, olayın planlı ve organize biçimde gerçekleştirildiğini, görüşmeye avukatlarıyla katılmalarının şüpheliler tarafından engellenmeye çalışıldığını söyledi. Darp raporu alan 3 öğretmen şahıslar hakkında suç duyurusunda bulundu.



“3-4 KİŞİ SALDIRDI, BENİ DARP ETMEYE BAŞLADI”



Olayda darp edilen sınıf öğretmeni Ali Özçağlı, “Çalıştığım TEMA Koleji bizlere hiç haber vermeden Mayıs ayında bir anda kapatılacağı bildirildi. Gelecek yıl için anlaşmalarımızı yapmıştık, öğrencilerimiz kayıtlarını yaptırmıştı. Buna rağmen okulun kapatılacağı bizlere açıklandı. Ardından okulun öğretmenlerine bildiri geldi hem mesaj olarak hem de mail olarak. Tazminatlar için öğretmenlerle bir görüşme ayarlandığı yazıyordu. Önce 1 ila 10'u arasında, sonra 14'üne sarkıtıldı. Son alarak 25'inden itibaren diye ertelendi. Önce görüşmelerin TEMA Koleji binasında olacağı söylendi, sonrasında Doğa Kültür Köyü Öğretmenevine alındı. Bugün benim ve diğer öğretmenlerimizin görüşmeleri vardı. Birlikte değil, öğretmenlerimizle ayrı ayrı görüşüldü. İçeride görüşen öğretmenimiz görüşmesini bitirip çıkıp gidiyordu. Ben görüşmek için gittiğimde okul sahibinin oğlu, ‘hocam sana bir sarılayım' dedi, sonra ben anlamadan beni itip bana vurmaya başladı. Sonra beni yere düşürdüler. 3-4 kişi saldırdı, beni darp etmeye başladı. Görüşmek için bekleyen öğretmenlerimiz vardı. Onlar da ‘ne yapıyorsunuz' diye ayırmak için bana yaklaşmaya çalıştı. Bizleri ayırmak için gelen öğretmenlerimizi de bu sırada saldırıp yere düşürdüler. Olayı kameraya çekmek isteyen öğretmenimizi iterek engellemeye çalıştılar. Ağıza alınmayacak küfürler ettiler. Sonra da bizleri oradan kovdular, bizler arabaya binip gitmek isterken yine küfür etmeye devam ettiler. Jandarmayı arayıp çağırdık. Bir öğretmen ile tazminat görüşmesi yapılacak yerin jandarmanın baktığı bir yerde bulunan öğretmenevinde yapılması düşündürücü. Avukatlarımız ile görüşmek istedik, asla kabul etmediler. Arabulucu olarak çağırdıkları kişiler binada yok. Sağlıklı ve hukuki açıdan hiç etik olmayan bir görüşme oldu. Zaten konuşmama dahi izin vermeden bizleri darp etmeye başladılar. Hocalarımızda bizleri ayırmaya geldiğinde onları da darp etmeye başladılar. Hepimize ağıza alınmayacak küfürler ettiler. Jandarmayı çağırdığımızı görünce okul sahipleri, hemen eşyalarını alıp araçlarına binip kaçmaya çalıştı. Jandarma önlerini kesip, araçları durdurdu. O sırada da hakaretler devam etti. Sonra da okul sahiplerini gören olmadı. Diğer öğretmen arkadaşlarımız, velilerimiz, haberi alınca hemen Doğa Kültür Köyü Öğretmenevine geldiler. Jandarma, güvenlik kaydını izledi. Net bir şekilde olayın anlattığım gibi olduğunu kamera kayıtlarından görebilirsiniz” dedi.



“ÇOK ÜZGÜNÜZ”



Tema Kolejinde 2 yıldır psikolog olarak görev yapan Ece Bahar da, “Bugün arabuluculuk görüşmem için Doğa Kültür Köyü Öğretmenevine çağrıldım. Normalde saat 17.00'de olan görüşmemim 11.30'da olacağını söylemek için aradılar. Ben de onları kırmayayım diye görüşmeye geldim. Nişanlım Ahmet Er ile birlikte geldim. Görüşmeyi yaptıktan sonra üst kata çıktım, okulun arabulucusuyla görüşmek için. Ardından sesler duydum, ardından camdan baktığımda okul sahipleri öğretmenlerimize saldırdı. Yarın bizim düğünümüz var ama biz şu anda hastanedeyiz, darp raporu alıyoruz, bu işlerle uğraşıyoruz. Gerçekten çok üzgünüz” diye konuştu.



“SALDIRI PLANLANMIŞ, KASITLI OLARAK YAPILMIŞ”



Kolejin matematik öğretmeni Onur Yalçın ise, “Okul sahipleriyle görüşmeye gittiğimizde öğretmen arkadaşlarımla karşılaştım. Ali Hocam görüşmeye gittiğinde, ‘gel görüşelim' dediklerinde bir anda kalabalıklaştılar. Olay kendi kendine gelişmiş bir şey değil. Bizler farklı bir yerde oturuyorduk. Bir anda birkaç kişi daha Ali Hocamızın yanına doğru geldi. Biz ne oluyor demeden, arkamızı döndüğümüzde Ali Hocam yerdeydi. Yani bu saldırı planlanmış, kasıtlı olarak yapılmış ve bizlerinde Ali Hocamın yanına gitmemizi engellediler. Bizler kavgayı ayırmak için Ali Hocamızın yanına doğru gitmek isterken bizlerin üzerine doğru geldiler. Ali Hocamı da yerde tuttular, yerden kalkmasını engellediler” diye konuştu.

5580 Sayılı Özel Öğretim Kanunundan bahseden Yalçın, “Bu kanun okul açacak kişilerin niteliklerini belirler. Bu açık bir şekilde öğretmene yönelik yapılan şiddet olayı bu niteliklerin olmadığını gösteriyor. Hastane önüne gelen velilerimiz, öğretmenlerimiz, hepsinden Allah razı olsun, bize destek oldular, telefonla arıyorlar. Adı öğretmenevi olan bir yerde bu şekilde öğretmene yönelik saldırı olması bizleri ayrıca üzmüştür. Çünkü bizleri darp eden okul sahiplerinin hiçbirinin mesleği öğretmenlik değil” şekline konuştu.

“MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Yaşanan olayı anlatan Ahmet Er, “Nişanlımın bugün Doğa Kültür Köyü Öğretmenevinde TEMA Koleji'nin sahipleriyle görüşmesi vardı. Tazminat görüşmesi için bize verilen saatte istedikleri yerde bulunduk. Orada nişanlım görüşmesini yaptı. Nişanlım binadan çıktıktan sonra Ali Bey görüşmeye gidiyordu. Bir baktım ortalık karışmış, Ali Hocamız yerde yatıyor, darp ediliyor. Bizler de panikle ‘ne oluyor' diye gidip, kavgayı ayırmaya çalıştık. Kavgayı ayırmaya giderken okul sahiplerinin anlamsız bir şekilde bana saldırdıklarını deneyimledim. Geldiler bana saldırdılar. Okul müdürü başıma gelip bana bir şeyler söyledi, beni yere yıktı. Kulağımın arkasına aldığım darbeden ötürü baş dönmem var, o yüzden kendimi ifade etmekte zorlanıyorum. Olayın şokuyla birlikte hastaneye geldik ve darp raporu alıyoruz. Öncelikle nişanlımın ve öğretmenlerimizin yaptıkları mücadeleleri yakından biliyorum. Umarım yaşadığımız bu mağduriyetin giderilmesini umuyoruz. Bunun için de mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

