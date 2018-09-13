Altındağ ilçesi Karacaören Mahallesi'nde bulunan, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından kapatılan 7 katlı öğrenci yurdunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yurt içerisindeki masa, sandalye, yatak ve kırtasiye malzemeleri gibi eşyaların tutuşması nedeniyle kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kapatılan öğrenci yurdunda yangın
Anadolu AjansıTürkiye
Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle kapatılan öğrenci yurdunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Altındağ ilçesi Karacaören Mahallesi'nde bulunan, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından kapatılan 7 katlı öğrenci yurdunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.