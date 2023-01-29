Kapı camı çocuk işçiyi öldürdü

Gaziantep'te çıraklık yaptığı berberde kapı camı üzerine düşen Suriye uyruklu 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Düztepe Mahallesi'nde bulunan bir berberde çıraklık yapan Abdurrezzak Kahya, iş yerinin camlı kapısını kapatmak istedi. Bu sırada kırılan camın parçaları Kahya'nın üzerine düştü.



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Ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel hastaneye kaldırılan Kahya, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Abdurrezzak Kahya'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.