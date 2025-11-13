Kapı dürbününden komşusunu öldüren zanlı tutuklandı

Kağıthane Harmantepe Mahallesi’nde komşular arasında çıkan kavga cinayetle son bulmuştu.

Olay, iki gün önce saat 20.15 sıralarında Kağıthane ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, binanın alt katında oturan Yusuf A. (19) ile üst katta yaşayan Melek İlayda Ç. (22) arasında çocuk sesleri ve gürültü nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Yusuf A. kapı dürbününden silahla 3 el ateş etti. Kurşunların hedefi olan Melek İlayda Ç.'nin ağabeyi Rıdvan Çevik (34) karnından, amcaları Cavit Ç. (57) karnından, yengesi Hatice Ç. (51) ise kolundan yaralandı.

Rıdvan Çevik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cavit Ç.’nin tedavisinin sürdüğü, Hatice Ç.’nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

TUTUKLANDI

Şüpheli Yusuf A., olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Yapılan incelemede, şüpheli Yusuf A.’nın "Kasten yaralama" suçundan suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf A., "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.