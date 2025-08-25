Kapı önüne ayakkabı bırakan yandı: Cezası var mı?

Apartmanlarda kapı önüne konulan bu eşyalar çoğu zaman komşular arasında tartışmaya neden oluyor.



Komşular arasında tartışamalara neden olan bu görüntü mahkemelik olabilir. Uyarılara rağmen ayakkabılar kaldırılmazsa şikayetçi olan kişi komşusuna dava açabilir.



Bu tür dosyalar önce arabulucuya ardından da uzlaşı sağlanmazsa mahkemeye gidiyor.



ORTAK ALAN VURGUSU



Avukat Şeref Kısacık, ortak alanını kullanırken dikkatli olunması gerektiğini vurguladı ve "Komşuluk hukukuna, yönetim planındaki yasaklara ve kat mülkiyeti kanunundaki yasaklara dikkat edilmesi gerekiyor. Ortak alan hepimizin ve birisi bireysel eşyasını kullanamaz." dedi.



Herhangi bir kat malikinin zarar gördüğünü ileri sürdüğü dava açabileceğinden bahseden Kısacık, "Mahkeme onun savunmasını alacak ve gerektiğinde gelip keşif yapacak. O ayakkabıların ve ayakkabılığın kaldırılmasını artık bundan sonra ayakkabı koyulmamasını yönünde karar verecek." diye konuştu.



İCRA KONULABİLİYOR



Mahkemede ayakkabının kaldırılması yönünde verilen karara uyulmaması neticesinde karara icra koyulabiliyor. Tüm bunlara rağmen hala eşyalarını kaldırmayan komşunun dairesi ise elinden gidebilir.

