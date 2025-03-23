Kapı önüne ayakkabı koyma cinayetine müebbet hapis

Olay, Eylül 2023’te Mudanya ilçesi Hasanbey Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede servis aracı kullanan Hasan Şahin, oturduğu apartmandaki karşı komşusu Mustafa Çikin'i, kapının önüne ayakkabılarını koymaması konusunda uyardı. Tartışmayı, komşuları güçlükle yatıştırdı. Kavgadan 4 gün sonra, Şahin kullandığı araçla çalıştığı fabrikaya bisikletiyle giden Çikin’e arkadan çarptı. Hasan Şahin, iddiaya göre çarpma sonucu aracın üzerinde kalan Mustafa Çikin'i yanında bulunan, sustalı tabir eden bıçakla 15 yerinden yaraladı. Hastaneye kaldırılan Çikin yaşamın yitirirdi. Polis merkezine giden Şahin ise teslim olup cinayette kullandığı bıçağı teslim etti.



"GÜZERGAHIMI DEĞİŞTİRDİM, TEKRAR KARŞIMA ÇIKTI"



Tutuklanan Hasan Şahin hakkında, Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan dava açıldı.



Savcının, 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istediği tutuklu sanık, mahkemedeki savunmada, iddia edilenin aksine olay günü kendisinin değil, komşusunun servis aracını takip ettiğini öne sürdü.



Komşusunu, ayakkabılarını daire kapısının önüne koymaması için defalarca uyardığını söyleyen Şahin, “Maktul ile aynı binada kapı komşusuyduk. Yöneticimiz olmadığı için ben kendimi yönetici olarak görüyordum. Olaydan önce maktulle kapının önüne ayakkabılarını ve bazı eşyalarını koyduğu için tartıştık. Bana küfredip, yumruk salladı. Kendisinden şikayetçi olmadım. Her gördüğü yerde bana küfrediyordu. Olay günü gece servis yaptığım araçla giderken, onunla tesadüfen karşılaştık. Yine hakaret etti. Onu uyardıktan sonra güzergahımı değiştirdim. Tekrar karşıma çıktı. Ben de bisikletine çarptım. Yine küfredince, aracımdan bıçakla indim. Sonra ne yaptığımı hatırlamıyorum” dedi.



"OĞLU BİZDEN ÖZÜR DİLEYİP, BABASINDAN UZAK DURMAMIZI SÖYLEMİŞTİ"



Mahkemede şikayetçi olarak dinlenen Mustafa Çikin'in eşi S.Ç. ise “Sanık gerçekleri söylemiyor. Biz evimizi yeni almıştık. Aramızda sorun yoktu. Olaydan birkaç gün önce, ben mutfaktayken zili çalıp, kapı önüne koyduğumuz ayakkabılar için eşimle sadece tartıştı. Bu sırada sanığın oğlu yanımıza gelip, bizden özür dileyerek, 'Babam sıkıntılı bir kişi. Ondan lütfen uzak durun' dedi. Olay tarihinde eşim gece bisikletiyle işine giderken böyle bir olay yaşandı. Bunu neden yaptığını anlamış değilim. Mustafa bu şekilde ölümü hak etmemişti. Kendisinden şikayetçiyim. En ağır cezayı almasını talep ediyorum” diye konuştu.



Kararının açıklayan mahkeme heyeti, suçunu sabit gördüğü Şahin’e, oy birliğiyle 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Heyet, Şahin'e olayda kullandığı bıçak nedeniyle, ‘Ruhsatsız silah taşımak’ suçundan verdiği 11 ay hapis cezasını ise erteleyip, tutukluluk halinin devamına karar verdi