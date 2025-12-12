Kapıcının eşini öldüren zanlının boşanma aşamasındaki eşi konuştu. "Çocuklarımı öldürmekle tehdit ediyordu"

Emekli hemşire ve iki çocuk annesi Yasemin Şahan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 29 yıldır evli olduğu zanlı İlhan Şahan ile evliliğinin ilk yıllarından itibaren sorunlar yaşadıklarını söyledi.

Kocası emekli olunca memleketleri Kayseri'ye yerleştiklerini belirten Yasemin Şahan, "24 saatimiz birlikte geçtiği halde beni takiplere başladı. Evin antresine kamera yerleştirdi ve sürekli bunları telefonundan takip ediyordu." dedi.

Yasemin Şahan, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı kocasının, başka bir suçtan yurt dışına çıkma yasağı bulunduğunu ve ondan korunmak için küçük oğluyla 12 Haziran 2024'te KKTC'ye gittiklerini ancak orada da kendisini rahatsız ettiğini ileri sürdü.

Kocasının yurt dışı çıkış yasağı kaldırılınca KKTC'ye geldiğini, kendilerini korumaya çalışan tanıdıklarıyla tartıştığını ve tehdit suçundan 4 ay hapis yattığını anlatan Yasemin Şahan, 18 Haziran 2025'te Türkiye'ye dönmek zorunda kaldıklarını söyledi.

BALTAYLA KAPIYA SALDIRMIŞ

Cinayet zanlısı eşinin uzaklaştırma kararını sık sık ihlal ettiğini, annesini çekiçle yaraladığını, bu suçtan 2 ay cezaevinde kaldığını belirten Yasemin Şahan, şunları anlattı:

“Olay günü televizyon izlerken birden elektrikler gitti. Hızlı şekilde kapıyı üç yerinden kilitledim. Kilitler kilitlemez baltayla kapıya saldırmaya başladı. 'Uzaklaş git, polisi arıyorum' dedim. Ona rağmen durmaksızın baltayla kapıya vurmaya devam ediyordu. Kapıyı kıramayacağını ve polise haber verdiğimizi anlayınca uzaklaştı. Melek Gül'ün öldürüldüğünü emniyette öğrendim. Görevliye hediye getireceğini söylemiş. O da hanımı Melek Gül'ün evde olduğunu, eve bırakmasını söylemiş. O şekilde kapıyı açtırmış. Beni aramasını, aşağı çağırmasını söylemiş. Melek Hanım da 'ben çağıramam' diye söyleyince sinirlenmiş. Melek Hanım'a saldırmış.”

"BİZİ ÖLDÜRMEK İÇİN BÜTÜN MALZEMELERİ GETİRMİŞ"

Eşi İlhan Şahan'ın, binaya elinde bir çantayla girdiğini aktaran Yasemin Şahan, “Gelirken de zaten bizi öldürmek için bütün malzemeleri getirmiş. Bana söyledikleri kadarıyla kelepçe, ağzımı tıkamak için bir bez parçası, tırnakları çekmek için pense, ip vardı.” diye konuştu.

Komşusunun başına gelenler için çok üzgün olduğunu, kendisinin de o gün öldürülebileceğini dile getiren Yasemin Şahan, "Melek Hanım'ın çocuklarının ve eşinin acısını yaşarken bina sakinleri, 'En kısa zamanda sizin iyiliğiniz için bu binadan ayrılın' demişler oğluma. Maddi olanaklarım el vermediği için bu binaya geldim. Şu anda da binanın baskısı içerisindeyim. Ev benim üstümeydi, kocam evime şerh koydurmuş." diye konuştu.