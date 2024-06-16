Kapıda vizede bayram sıkıntısı: Başvurulara yetişemediler, yolcular Marmaris'te kaldı

Seyahat Acentası Yöneticisi Şükrü Tugay, "Çok yoğun olduklarını, bu kadar yüklü başvuruyu ellerinden geçirmeye vakitlerinin olmadığını, 270 kapı vizeli yolcunun 130 tanesinin gidemeyeceğini bize geç vakitlerde ilettiler. Mağduriyeti yaşayan yolcuların hepsinin feribot bileti var, kapı vize başvurusu var, karşı tarafta kalacakları rodos otel rezervasyonları var." dedi.

Şükrü Tugay, "Sadece Yunan tarafındaki acentadan gelen telefonla şu insanlar gelsin bu insanlar gelmesin diye bu iş olmaz. Resmi Yunan rakamlarınca mühürlü, imzalı yazı istedik. Misafirler 3 saati aşkın süredir bekliyorlar. Bugün 6 hareket var. Hepsinde bu şekilde sorunlu yolcu var. Bazı aile çocuklarını kabul etmişler, aileler bölündü. 270'in 130'u alamamış. Yoğunluk olunca 140'ta kesmişler." açıklamasında bulundu.



AYNI SORUN DAHA ÖNCE DE YAŞANDI



Acenta yetkilileri, benzer bir olayın arife günü Fethiye'den Rodos'a hareket eden seferlerde de yaşandığını aktardı. Sorunun devam ettiğini belirtti.



Tugay, "Fethiye'den Rodosa giden yolcularda yaşandığını, 50 kişinin kapıda Türkiye'ye sokulmadığını, hatta itiraz eden Türk yolcuların da polis nezaretinde gemiye geri konulup geri gönderildiğini, aynı uygulamanın bizim yolcularımıza da yapılacağını söylediler." diye konuştu.



Yunanistan yetkililerinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.