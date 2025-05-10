Kapıda vizeyle Yunan adalarında yeni rota

Bu yıl Aliağa'dan, Dikili'den Yunan adalarına ilave seferler konulduğunu söyleyen Meriç, "İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ ile Samos'a, Karlovasi'ye Seferihisar'dan ek seferler koydu. Bu seferle kapı vizesinde sayı artacaktır" dedi.

Meriç, kapı vizesinin vatandaş için yurt dışına daha rahat bir çıkış yolu olduğunu söyledi.

HAFTA SONLARI İÇİN YIĞILMA UYARISI

Hafta sonlarında yine yığılmaların olacağına dikkati çeken Meriç, "Vatandaşlara tavsiyem kapı vizesini kullanmak istiyorlarsa, tatillerini hafta sonundan çok hafta içine yaymaları. Konaklama rakamları daha uygun olacak hem de hafta sonu kapıdaki yoğunluktan kurtulacaklardır." diye konuştu.

Kapı vizesine olan talebin arttığına dikkati çeken Meriç, sözlerine şöyle devam etti:

"Sadece Ege Bölgesi'nden değil özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu'dan da talep gelmeye başladı. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'dan gelecek vatandaşlarımız sadece kapı vizesi için değil aynı zamanda şehrimizi gezmek için de gelecekler. Bayramda da kapıda vizeye olan talebin artmasını bekliyoruz."