Kapıdaki iz ele verdi: "Yolda buldum" demişti, gerçek başka çıktı

Bartın'da yaralı motosikletliyi hastaneye yetiştiren sürücünün, alkollü olduğu belirlendi.

Olay Bartın-Karabük yolunun Muratbey mevkisinde yaşandı.

İddiaya göre, karayolunda seyir halinde bulunan İ.S. yönetimindeki 74 ABN 986 plakalı motosiklet, önünde giden E.S.'nin kullandığı 74 BJ 376 plakalı otomobil ile çarpıştı.

"YARALIYI YOLDA BULDUM" DEDİ

Kazada otomobil sürücüsü yaralanan motosiklet sürücüsü aracına alarak, Bartın Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü.

Yaralı motosiklet sürücüsü tedavi altına alınırken, yaralıyı hastaneye götüren E.S'nin yaralı sürücüyü yolda bulduğunu ve kazayı görmediğini söylediği öğrenildi.

İTİRAF ETMEK ZORUNDA KALDI



Daha sonra kazayı kendisinin yaptığını itiraf eden E.S.'nin otomobilinin sol ön kapısında kaza nedeniyle hasar oluştuğu tespit edildi.

Yapılan testlerde ise motosiklet sürücüsünde 249 promil, otomobil sürücüsünde ise 100 promil alkol belirlendi.

Ekipler yaptıkları inceleme ve çalışmaların ardından her iki sürücü hakkında adli işlem adli işlem başlatıldı.