Kapıkule Sınır Kapısı nerede, hangi il sınırları içerisinde?

Kapıkule Sınır Kapısı, Türkiye'nin Edirne ilinde, Bulgaristan sınırında yer alır ve Türkiye'nin en işlek sınır kapısıdır. Edirne şehir merkezine yaklaşık 17 kilometre mesafededir. Bu sınır kapısı, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ana geçiş noktası olup, Bulgaristan tarafındaki karşılığı Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'dır.



SINIR KAPISI STATÜSÜ



İlk defa 1930 yılında sınır karakolu olarak kurulan Kapıkule, 1953 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararı ile sınır kapısı statüsü aldı. Kapıkule Sınır Kapısı, Türkiye'nin Bulgaristan'a ve bu yolla tüm Avrupa'ya açılan kapısı olup, Dünya'nın ikinci en yoğun ve Avrupa'nın ise en yoğun sınır kapısı konumundadır.



TARİHİ GELİŞİMİ



Osmanlı Dönemi'nden İzler: Kapıkule’nin bulunduğu bölge, Osmanlı döneminde de Avrupa'ya açılan önemli bir güzergâh olarak kullanılmıştır. Trakya üzerinden Balkanlara ve Avrupa içlerine giden kervan yolları bu bölgeden geçmiştir.



Cumhuriyet Dönemi: Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra, Bulgaristan ile olan sınırın en işlek geçiş noktası olarak Kapıkule ön plana çıkmaya başladı. Özellikle Tren yolu bağlantısının olması (İstanbul–Sofya–Belgrad–Münih hattı) Kapıkule’yi 20. yüzyılda Avrupa’ya açılan stratejik bir kapı haline getirdi.



1970’lerden sonra artan önemi: Avrupa’da yaşayan Türk işçilerinin sayısının artmasıyla birlikte, Kapıkule gurbetçilerin memlekete gelişlerinde ana giriş kapısı oldu. Bu dönemde kara yolu trafiği ciddi oranda arttı.



Modernizasyon: 2000’li yıllardan sonra Kapıkule, Türkiye’nin en modern sınır kapılarından biri hâline getirildi. Bugün hem yük taşımacılığı hem de yolcu geçişleri açısından en işlek kapı olarak kabul edilir.