Kapıkule Sınır Kapısı'nda kilolarca esrar ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurda giriş yapan bir TIR'da 692 kilogram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 10 şüpheli tutuklandı.

'ye girmek üzere Kapıkule'ye gelen TIR, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları analiz çalışmasında riskli görüldü.

TIR, X-ray taramasına sevk edildi.

KİLOLARCA ÇIKTI

TIR'da yoğunluk tespit edilmesi üzerine dedektör köpeklerin katılımıyla yapılan ayrıntılı aramada, boya kutularına gizlenmiş 692 kilogram ele geçirildi.

Yapılan çalışmanın ardından tırı fiziki takibe alarak bırakan ekipler, Kocaeli'de bir iş yerine de operasyon düzenledi.

İş yerinde ve araçlarda yapılan aramalarda 7 silah, 18 cep telefonu, çelik yelek, bir miktar ilaç, para ve altın ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 10 zanlı, gümrükteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

