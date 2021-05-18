Kapıkule Sınır Kapısı'nda Türkiye'ye girişte zaman kaybettirici işlemler kaldırıldı

Corona virüs tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'ye hava, kara ve deniz yolu ile gelecek tüm yolcuların son 72 saatlik negatif sonuçlu PCR testi ibraz etme zorunluluğu getirileceğini duyurmasının ardından, 30 Aralık 2020 tarihinden itibaren Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı’nda da uygulanmaya başlayan PCR zorunluluğu devam ediyor.



2020 yılında 1 milyon 150 bin civarında Bulgaristan vatandaşının Edirne’ye geldiğini söyleyen Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, Kapıkule Sınır Kapısı’nda turistlerin beklemesine sebep olan pasaport fotokopisi, dosyalama gibi zaman kaybettirici işlemlerin kaldırıldığını açıkladı.



“EKONOMİYE CİDDİ KATKILARI VAR”



Zaman kaybettirici işlemlerin kaldırılmasının esnaf için sevindirici bir haber olduğunu söyleyen Başkan Cingöz, “Bulgaristan vatandaşlarının Edirne ve memleket ekonomisine ciddi katkısı var. Esnafa katkısı direk oluyor. Çoğunlukla alışverişlerini esnaftan yapıyorlar” açıklamasında bulundu.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun