Kapıkule Sınır Kapısı'nda uyuşturucu operasyonu

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 212 kilo 365 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda uyuşturucu operasyonu

'na ayrı zamanlarda gelen iki TIR, risk analizleri çerçevesinde X-ray taramasına sevk edildi.

Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince Narkotik dedektör köpekler marifetiyle yapılan aramalarda, bir TIR'da 85 kilo 420 gram, diğerinde de 126 kilo 945 gram esrar bulundu.

Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

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