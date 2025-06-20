Kapıkule Sınır Kapısı'nda uyuşturucu operasyonu

Kapıkule Sınır Kapısı'na ayrı zamanlarda gelen iki TIR, risk analizleri çerçevesinde X-ray taramasına sevk edildi.



Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince Narkotik dedektör köpekler marifetiyle yapılan aramalarda, bir TIR'da 85 kilo 420 gram, diğerinde de 126 kilo 945 gram esrar bulundu.



Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

