Kapıkule Sınır Kapısı'nda uyuşturucu operasyonu
Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 212 kilo 365 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Kapıkule Sınır Kapısı'na ayrı zamanlarda gelen iki TIR, risk analizleri çerçevesinde X-ray taramasına sevk edildi.
Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince Narkotik dedektör köpekler marifetiyle yapılan aramalarda, bir TIR'da 85 kilo 420 gram, diğerinde de 126 kilo 945 gram esrar bulundu.
Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.
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