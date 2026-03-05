Kapıkule'de 1 milyar 271 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi

Gümrük kapılarında uyuşturucu ile mücadele sürüyor.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirdikleri operasyonda piyasa değeri 1 milyar 271 milyon lira olan 1 ton 413 kilogram uyuşturucu ele geçirdi.

TIR'DAKİ YÜKÜN İÇİNE GİZLEMİŞLER

Bakanlıktan yapılan açıklamada, uyuşturucu maddenin gümrük kapısına gelen bir TIR'da yakalandığı anlatıldı.

Açıklamada, söz konusu uyuşturucunun narkotik dedektör köpeği Bodri eşliğinde yapılan aramada, yasal yükün içerisine gizlenmiş vaziyette yakalandığı kaydedildi.

Ele geçirilen uyuşturucunun imha edildiği belirtilirken, olayla ilgili olarak Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.