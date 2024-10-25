Kapıkule'de 12 kilo kokain ele geçirildi

Edirne'de emniyet ve gümrük ekiplerinin ortak operasyonunda bir TIR'da 12 kilo 218 gram kokain ele geçirildi.

Kapıkule'de 12 kilo kokain ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinin yaptığı çalışma kapsamında Bulgaristan'dan gelen TIR'da olduğu bilgisi elde edildi.

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleriyle ortak çalışma sonucu TIR Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 'ye girişinde arama hangarına çektirildi.

X-ray taramasında yoğunluk tespit edilen kabinde yapılan aramada 12 kilo 218 gram kokain bulundu.

Sürücü B.A. gözaltına alındı.

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