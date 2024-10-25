Kapıkule'de 12 kilo kokain ele geçirildi

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinin yaptığı çalışma kapsamında Bulgaristan'dan gelen TIR'da uyuşturucu olduğu bilgisi elde edildi.



Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleriyle ortak çalışma sonucu TIR Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye girişinde arama hangarına çektirildi.



X-ray taramasında yoğunluk tespit edilen kabinde yapılan aramada 12 kilo 218 gram kokain bulundu.



Sürücü B.A. gözaltına alındı.