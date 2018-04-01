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Kapıkule'de 12 kilometrelik TIR kuyruğu

Anadolu Ajansı

Türkiye
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Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkmak için bekleyen TIR'ların oluşturduğu kuyruk, 12 kilometreye ulaştı.

Alınan bilgiye göre, ihracat yüklerini, teslim edecekleri adreslere yetiştirmek için yola çıkan TIR sürücüleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu. 

Bulgaristan tarafının yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle oluşan TIR kuyruğu, 12 kilometreyi buldu. 

Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 480 TIR, yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanması için bekliyor.

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