Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurtdışına çıkmak için bekleyen TIR'ların oluşturduğu kuyruk, 15 kilometreye ulaştı.
Alınan bilgiye göre, ihracat yüklerini, teslim edecekleri adreslere yetiştirmek için yola çıkan tır sürücüleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.
Bulgaristan tarafının yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle oluşan tır kuyruğu 15 kilometreyi buldu.
Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 680 tır, yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanması için bekliyor.
Kapıkule'de 15 kilometrelik TIR kuyruğu
Anadolu AjansıTürkiye
Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurtdışına çıkmak için bekleyen TIR'lar 15 kilometrelik kuyruk oluşturdu
Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurtdışına çıkmak için bekleyen TIR'ların oluşturduğu kuyruk, 15 kilometreye ulaştı.