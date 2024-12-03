Kapıkule'de 16 bin 500 kaçak elektronik sigara ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yurda giriş yapmak isteyen iki TIR risk analizi sonucunda x-ray taramasına sevk edildi.

TIR'ların birinde yapılan aramda 16 bin 500 kaçak elektronik sigara ele geçirildi.



Güvenlik kameralarından takip edilen TIR'ın gümrük içerisinde diğer TIR ile plaka değiştirdiği tespit edildi.



Gözaltına alınan 2 TIR sürücüsünden biri tutuklandı.