Kapıkule'de 171 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Edirne'de Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube müdürlüklerince yürütülen ortak çalışmada bir TIR'da arama yapıldı.



TIR'da 9 valiz içerisine gizlenmiş 170,5 kilogram skunk bulundu. Şüpheliler A.B.Ö. ve Y.F. gözaltına alındı.

İKİ KİŞİ TUTUKLANDI



Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilere ait diğer TIR'da yapılan aramada da 485 gram toz uyuşturucu ele geçirdi.



Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.