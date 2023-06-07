Kapıkule'de 2 milyon lira değerinde kaçak telefon ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından otomobilde yapılan aramada, farların arkasına gizlenmiş 2 milyon 200 bin TL değerinde 200 akıllı cep telefonu bulundu.

Kapıkule'de 2 milyon lira değerinde kaçak telefon ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 'ye giriş yapmak amacıyla Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen yabancı uyruklu sürücü idaresindeki otomobil, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından riskli görülüp X-Ray taramasına sevk edildi.

Otomobil, bazı bölgelerde şüpheli yoğunluklar tespit edilmesiyle arama hangarına alındı.

Hangardaki detaylı aramada, aracın sağ ve sol farları sökülerek iç kısmına sac levhaların kaynakla tutturulup, bu kısma kaçak telefonların yerleştirildiği tespit edildi.

Operasyonda, 2 milyon 200 bin TL değerinde 200 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. 

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