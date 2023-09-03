Kapıkule'de 21 milyon lira değerinde kaçak oto parçası ele geçirildi

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri risk analiz çalışmaları çerçevesinde Türkiye’ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısına gelen TIR'ı incelemeye aldı.
TIR, sürücüsünün şüpheli hareketleri üzerine x-ray taramasına sevk edildi. Yapılan tarama işlemi esnasında şüpheli yoğunluklar olduğunu tespit eden ekipler, fiziki arama işlemi için TIR'ı arama hangarına aldı.
Aramalarda, 5 bin 338 adet kaçak oto parçası ele geçirildi. Parçaların piyasa değerinin toplam 21 milyon 347 bin lira olduğu tespit edildi.
Olayla ilgili Edirne Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı.
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