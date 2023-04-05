Kapıkule'de 3,7 milyon liralık telefon ekranı ele geçirildi

Taramadan geçirilen araç, ardından fiziki kontrole tabi tutuldu. Kontrolde kolilerin üzerinde bebek maması, yetişkin bezi, ıslak mendil, iç çamaşırı gibi ibareler olduğu görülürken, bazı kolilerin üzerinde herhangi bir ibare bulunmadığı ve diğer kolilerden daha ağır olduğu belirlendi.



Detaylı aramada, çok sayıda kolinin içinde akıllı telefon ekranı bulunduğu tespit edildi. Telefon ekranlarının beyan edilen eşya listesinde yer almadığı görüldü. Operasyonda 19 kolinin içinde piyasa değeri 3 milyon 730 bin lira olan 6 bin akıllı telefon ekranı ele geçirildi.



Olaya ilişkin Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.

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