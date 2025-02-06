Kapıkule'de 67 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir TIR'da 67 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. TIR sürücüsü tutuklandı.

Kapıkule'de 67 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekipleri, Bulgaristan'dan 'ye giren risk analizi çerçevesinde şüpheli görülen TIR'ı arama hangarına çekti.

Yapılan x-ray taraması sonrası yoğunluk belirlenen bölgeler narkotik dedektör köpeği Cash'ın da katılımıyla arandı.

TIR'ın şoför mahallindeki özel bir bölmeye gizlenmiş 67 kilogram bulundu.

Gözaltına alınan sürücü sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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