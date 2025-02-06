Kapıkule'de 67 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Edirne Gümrük Muhafaza ekipleri, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giren risk analizi çerçevesinde şüpheli görülen TIR'ı arama hangarına çekti.



Yapılan x-ray taraması sonrası yoğunluk belirlenen bölgeler narkotik dedektör köpeği Cash'ın da katılımıyla arandı.



TIR'ın şoför mahallindeki özel bir bölmeye gizlenmiş 67 kilogram uyuşturucu bulundu.



Gözaltına alınan sürücü sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.