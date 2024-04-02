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Kapıkule'de 95 milyon liralık 220 kilo esrar ele geçirildi

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri 95 milyon lira olan yaklaşık 220 kilogram esrar ele geçirildiği açıklandı.

Kapıkule'de 95 milyon liralık 220 kilo esrar ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bir araca düzenledikleri operasyonda 220 kilogram uyuşturucuya el koydu.

Bakanlığın, X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bir araca yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle müşterek gerçekleştirilen operasyonda, 220 kilogram cinsi ele geçirildi.

Paylaşımda, "Gümrük muhafaza ekiplerinden zehir tacirlerine geçit yok." ifadesine yer verildi.

Ele geçirilen uyuşturucunun tahmini piyasa değerinin 95 milyon lira olduğu öğrenildi.

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