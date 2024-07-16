Kapıkule’de gurbetçi yoğunluğu sürüyor

Avrupa’da yaşayan Türklerin yaz tatili için yurda gelişleri sürüyor. Pazar günü 40 binden fazla yolcu ve araç girişiyle rekorun kırıldığı Kapıkule Sınır Kapısı’ndaki yoğunluk sürüyor.

Kapıkule’de gurbetçi yoğunluğu sürüyor

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’de yıllık izinlerini geçirmek için yaşadıkları ülkelerden yola çıkan gurbetçilerin gelişleri yoğun olarak devam ediyor.

Sıla yolculuğu özellikle okulların tatile girmesi ve Avrupa Futbol Şampiyonası’nın tamamlanmasının ardından daha da arttı.

Gurbetçi sezonu başlangıcı olarak nitelenen haziran ayının üçüncü haftasında başlayan gurbetçilerin gelişleri ağustos ayı ortalarına kadar devam edecek.

Gurbetçi sezonunun başlangıcından bugüne 800 bine yakın yolcu sınır kapılarından Türkiye’ye giriş yaptı.

Yıllık izinlerine göre Türkiye’de 4 ila 6 hafta arası izinlerini geçiren Avrupa’da yaşayan Türkler ağustos ayı ortalarından itibaren dönüş yoluna geçiyor.

Kapıkule’de gurbetçi yoğunluğu sürüyor - 1

Edirne Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber ve Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun da yoğunluk nedeniyle sınır kapılarında incelemede bulundu.

Büber ve Karaburun ekipleri denetlerken gurbetçilerle de sohbet ederek isteklerini dinledi.

Üniformalı kolluk amirleriyle özellikle çocuklar fotoğraf çektirdi.

PAZAR GÜNÜ REKOR KIRILDI

Gurbetçilerin en çok tercih ettiği sınır kapısı konumundaki ’nda pazar günü geçiş rekoru kırıldı.

Edirne Valisi Yunus Sezer konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “9 bin 628 binek araç girişi oldu dün ve 40 bin 593 yolcu giriş gerçekleştirdi. Bu şu ana kadar Kapıkule'de gerçekleştirilen en fazla yolcu ve araç girişi.” dedi.

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