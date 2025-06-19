Kapıkule'de kaçakçılık operasyonları

Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen TIR, şüphe ve risk analizleri neticesinde X-ray taramasına sevk edildi.



Tespit edilen şüpheli yoğunluk bölgesinde yapılan detaylı aramada TIR'da beyan edilmeyen 20 bin elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.



Kapıkule'deki ikinci operasyonda da Kosova'dan gelen otomobil X-ray taramasına sevk edildi.



Narkotik dedektör köpeği Neptün'ün de katılımıyla yapılan aramada, yolcu koltuklarının altındaki döşemelerin içerisine gizlenmiş 38 vakumlu şeffaf naylon poşette 29 kilo 576 gram esrar ele geçirildi. Bu olayla ilgili de 2 şüpheli gözaltına alındı.