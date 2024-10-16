Kapıkule'de otobüs yolcularının bekleme süreleri azaldı

Kapıkule Sınır Kapısı'nda otobüs yolcularının pasaport kontrolünün yapıldığı banko sayısının artırılmasıyla işlem süreleri kısaldı.

Kapıkule'de otobüs yolcularının bekleme süreleri azaldı

'ye giriş ve çıkışta en çok kullanılan 'nda alınan önlemlerle gümrükte bekleme sürelerinin kısaltılmasına yönelik çalışmalar devam ediliyor.

Bu kapsamda Türkiye'den giriş ve çıkışta 2'şer adet bulunan kontrol nokta sayısı iki katına çıkarıldı.

Giriş ve çıkışta 4'e çıkan kontrol noktasıyla otobüs seyahatlerinde yolcuların bekleme süreleri azaldı.

Kapıkule'de otobüs yolcularının bekleme süreleri azaldı - 1

Kapasite artırmadan bir otobüsteki yolcuların bekleme süresi 15 dakikayı bulurken bu süre kapasitenin artırılması sonrası 5-7 dakika arasına düştü.

'ndan yılda ortalama 2 bin 500 otobüs giriş 2 bin 500 otobüs çıkış yapıyor.

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