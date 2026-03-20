Kapıkule'de TIR şoförlerinin buruk bayramı

Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki TIR şoförleri, sıra beklemeye devam ediyor.

Macaristan'a giden Serdar Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm Türkiye’nin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladığını söyledi.

TIR şoförleri için bayramın çoğu zaman yolda geçtiğini belirten Yüksel, "Bizim için tatil, bayram diye bir şey yok. Zor oluyor tabii. Ben Kapıkule’den ilk çıktığımda 26 yaşındaydım, şu an 67 yaşındayım. Sabah çocuklarımla görüştüm, bayramlaştık. Benim 4 çocuğum var, dördünün de doğumunu görmedim. Hep yurt dışındaydım." dedi.

BAYRAMI BURUK GEÇİRİYOR

Çekya'ya otomobil parçası götüren Mehmet Erel de bayramda evinden uzakta olmanın burukluğunu yaşadığını dile getirdi.

Yıllardır bu işi yaptığı için bayramları yolda geçirmeye alıştığını ifade eden Erel, "7 yıldır TIR şoförlüğü yapıyorum. Babam da 66 yaşında tır şoförü, uzun yıllardır yurt içinde ve dışında çalışıyor. Bu nedenle bu duruma alışkınız. Herkesin bir mücadelesi var. Biz de memleketimiz için bu zorluğa katlanıyoruz." diye konuştu.

“MECBUREN KATLANIYORUZ”

Abdullah Ermiş de ailesinden ayrı olduğu için burukluk hissettiğini belirtti.

Ailesini geçindirmek için çalışmak zorunda olduğunu vurgulayan Ermiş, "Çocuklarımız var, okuyanlarımız var. Ailemizi geçindirmekle mükellefiz, mecburen katlanıyoruz. Birazdan büyüklerimizi arayacağız, küçükler ararsa onlarla da bayramlaşacağız." ifadelerini kullandı.