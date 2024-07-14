Kapıkule'de TIR'ın dorsesi alev alev yandı

Edirne'de Kapıkule Gümrük Kapısı'na yakın bir TIR parkında park halindeki TIR'ın dorsesi yanmaya başladı. TIR şoförü canını tehlikeye atarak, dorseyi çekiciden ayırdı. Kısa sürede büyüyen alevler dorseyi adeta alev topuna çevirdi. Olay yerine ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Dorse ve içinde bulunan ürünlerin yanarak kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili jandarma inceleme başlattı.