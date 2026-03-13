Kapıkule'nin kuzeyine yeni bir gümrük kapısı daha açılacak

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) tarafından düzenlenen 2025 yılı taşıma istatistiklerinin değerlendirildiği toplantı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Bakan Ömer Bolat, burada yaptığı konuşmada, Ticaret Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı olarak ulaştırma konularında koordinasyon içinde çalıştıklarını belirterek, UND'nin de bu alanın çok önemli oyuncularının başında geldiğini söyledi.

Lojistiğin hayati bir sektör olduğunu aktaran Bolat, "Körfez'de devam eden ağır savaş şartlarıyla Hürmüz Boğazı, Körfez'e giriş ve çıkışların tehlikeli duruma geldiğini, sektörde anormal fiyat artışlarına yol açtığını hep birlikte takip ediyoruz. Buna yönelik çareler ve çözümler ortaya koymaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Bolat, dileklerinin bir an önce Körfez'deki savaşın hemen nihayete ermesi olduğunu kaydederek, "Artan enerji ve petrokimya ürün fiyatlarının ekonomide enflasyonist etkiler meydana getirmesi ve dış ticaret kanallarını tıkaması riski dünya ve bölge ekonomisi açısından kaygı verici bir durum ortaya koyuyor." açıklamasını yaptı.

“KAPIKULE'NİN HEMEN KUZEYİNE YENİ BİR GÜMRÜK KAPISI DAHA AÇACAĞIZ”

Bolat, Türkiye'nin 1959 yılında BM himayesinde kurulan TIR Sistemine 1996 yılında kaydolduğunu anımsattı.

TIR Sistemi sayesinde gerek ikili taşımalar gerekse uluslararası transit taşımalarda Türk lojistik sektörünün büyük bir gelişme kaydettiğini ifade eden Bolat, 2024'te 473 bin, 2025'te ise 438 bin TIR Karnesi'nin gümrüklerde işlem gördüğünü aktardı.

Uluslararası ticaretin sorunsuz bir şekilde yürütülmesi için gerekli olan altyapının önemli bir parçasının antrepolar olduğunu dile getiren Bolat, "Ülkemizde 747’si A ve B tipi, 377’si C ve E tipi olmak üzere toplam 1124 antrepo ile eşyaların güvenli bir şekilde depolanmasını sağlıyoruz." dedi.

Bolat, "Sürdürülebilirlik Projesi Desteği adıyla yeni bir destek programı oluşturularak firmalarımızın ekonomik, çevresel, sosyal ve yönetişim boyutlarıyla sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Bulgaristan Parlamentosu'nun Türkiye ile Bulgaristan arasında yeni bir gümrük kapısının açılması için anlaşma taslağını gönderdiğini aktaran Bolat, "Kapıkule'nin hemen kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız. Bu da Avrupa'ya taşımalarımız için çok önemli. Yeni ticari taşımalara da imkan sağlayacak. Yeni bir koridor, yeni bir kanal açılmış olacak. Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala'daki yığılmaları böylece azaltmış olacağız." diye konuştu.