Kapıları zorlayan madde bağımlısına meydan dayağı

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde hareketli anlar yaşandı.

İddiaya göre; madde bağımlısı bir kişi, sokakta bulunan binalarda dairelerin kapılarını zorladı.

Bu kişinin hareketlerinden şüphelenen mahalleli durumu fark edince şüpheliye meydan dayağı attı.

Yaşanan o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Görüntülerde, madde etkisinde olduğu iddia edilen kişinin kalabalık bir grup tarafından dayak yediği şahsın ise dayaktan kaçabilmek için bir aracın üstüne çıktığı anlar yer aldı.

Dakikalarca süren dayağın ardından olay yerine gelen polis ekiplerinin madde bağımlısı olan kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.