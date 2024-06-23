Kapısı açılan minibüsten düşmüştü, 16 gün sonra acı haber geldi

Edirne’nin Keşan ilçesinde sürücüsünün seyir halindeyken kapısını açtığı minibüsten düşen Ufuk Çelik’ten 16 gün sonra acı haber geldi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi edilen Çelik, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Minibüs sürücüsü R.G. ise polis tarafından yeniden gözaltına alındı.

Kapısı açılan minibüsten düşmüştü, 16 gün sonra acı haber geldi

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’de sürücüsünün seyir halindeyken kapısını açtığı minibüsten düşen yolcu, 16 gün sonra yaşamını yitirdi.

Olay, 7 Haziran saat 11.30 sıralarında Yukarı Zaferiye Mahallesi Necati İşcan Caddesi’nde meydana geldi.

R.G., yönetimindeki 22 M 4033 plakalı yolcu minibüsü ile durak dışında yolcu almak için kapısını açarak yol kenarında durmak istedi.

Bu sırada minibüste ayakta duran Ufuk Çelik, dengesini kaybederek açılan kapıdan düştü.

Başını yere çarpan ve ağır yaralanan Çelik, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Çelik, ilk müdahalesinin ardından Edirne’de bulunan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Çelik, 16 gündür yaşam mücadelesi verdiği hastanenin yoğun bakım ünitesinde dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından ifadesi alınarak serbest bırakılan sürücüsü R.G. ise polis tarafından yeniden gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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