Kapısını kırıp girdikleri evden 200 bin liralık altın çaldılar
Adana'da yüzlerini eşarp ve şapkayla gizleyen üç kadın, demir kapısını kırarak girdikleri evden 200 bin lira değerinde altın çalıp kaçtı.
Adana'nın Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde, dün saat 16.30 sıralarında yüzlerini eşarp ve şapkayla gizleyen üç kadın, 14 katlı apartmanın 10'uncu katındaki dairenin demir kapısını kırarak içeri girdi.
Evin yatak odasındaki dolaptan 200 bin lira değerindeki altın ve ziynet eşyası çalan şüpheliler, apartmandan ayrıldı.
Şüphelilerin apartmana girip, çıktığı anlar, güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Dairenin sahibi, İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.
Polis, şüphelilerin kimliklerini belirleyip, yakalanması için çalışma başlattı.
