Kapkaççı sevgililer yakalandı (2 günde 4 telefon çaldılar)

İstanbul Beyoğlu'nda sevgili bir çift, çaldıkları motosikletle 2 gün içerisinde 4 kişinin cep telefonunu kapkaç yaptı. Kovalamaca sonucu yakalanan ikili tutuklandı.

Kapkaççı sevgililer yakalandı (2 günde 4 telefon çaldılar)

'un Beyoğlu ilçesi Piripaşa Mahallesi'nde biri kadın iki kişi park halindeki bir motosikleti çaldı.

Zanlılar ertesi gün sırasıyla Cihangir, Taksim ve Kasımpaşa'da çaldıkları motosikletle yanlarına yaklaştıkları vatandaşların cep telefonlarını kapkaç yaptı.

Şikayet üzerine güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, bir cep telefonunu kapkaç yaparak kaçmaya başlayan çiftin peşine düştü.

Polisten kaçarken Karaköy’e inen çift, bariyerlere çarparak kaza yaptıktan sonra yere savrulunca yakalandı.

4 suç kaydı bulunan Ferhat K. ile 17 yaşında olmasına rağmen 23 suç kaydı bulunan M.B. çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

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