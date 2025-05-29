Kaplıcada feci olay: 28 yaşındaki Onur Can ölü bulundu

Ankara'da bir genç, kaplıcadaki havuzda şüpheli şekilde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde iki arkadaşı ile birlikte Haymana Belediyesi Medrese Kaplıcası'na giden Onur Can Güneş (28), arkadaşlarıyla birlikte özel bir kabinde havuza girdi.

İddiaya göre, kabinde bir süre sonra uyuyakalan iki genç, uyandıklarında Güneş’i havuzda hareketsiz halde buldu.

Arkadaşları ve kaplıca çalışanları, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulansla Haymana Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİ ÖLÜME 3 GÖZALTI

Şüpheli ölüm üzerine savcılık 3 kişiyi gözaltına altı. Güneş'in cenazesi ise otopsi için Ankara Keçiören Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.