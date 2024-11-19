Kaporta dükkanında facianın eşiğinden dönüldü

Nevşehir'de oto kaporta servisinde çıkan yangın büyük hasara neden oldu. Dükkanda oksijen tüplerinin patlamamış olması büyük bir facianın önüne geçerken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaporta dükkanında facianın eşiğinden dönüldü

Lale Sanayi Sitesi 9. blokta bulunan oto kaporta servisinde sabaha karşı oto kaporta servisinden çıkan dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Oto kaporta servisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri kapıyı kırarak müdahale etti.

Yangında iş yerinde büyük çaplı hasar meydana gelirken dükkan içinde tamir için bırakılan 2 minibüs ve bir motosiklet büyük hasar gördü.

Kaporta dükkanında facianın eşiğinden dönüldü - 1

Dükkanda bulunan oksijen tüplerinin patlamamış olması da büyük bir faciayı önledi.

Çıkan ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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