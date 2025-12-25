Kaportacıda yangın çıktı, tamirdeki araçlar yandı
25.12.2025 03:08
DHA
AA, DHA
İstanbul'da kaporta-boya dükkanında çıkan yangında tamir için bırakılan 4 araç kullanılamaz hale geldi.
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesine bağlı Turgut Reis Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın bodrum katında bulunan kaporta boya dükkanında, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevler, tamirhanede bulunan yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede büyüdü ve tamir için içeride bulunan 4 aracı da sardı. Güvenlik güçleri cadde üzerinde önlem aldı, itfaiye görevlileri yangına müdahale etti. Kontrol altına alınarak söndürülen yangında, iş yerindeki 4 araç kullanılamaz hale geldi.